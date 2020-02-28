За заходы в Крым наказали 50 судов – журналист

За заходы в аннексированный Крым вопреки санкциям Украины и Запада 50 гражданских судов были подвергнуты наказанию в виде лишения флага. Об этом сообщил журналист, руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко на своей странице в Facebook в пятницу, 28 февраля.



"Имеем своеобразный золотой юбилей – несколько дней назад количество судов-нарушителей из Крымского черного списка, которые были лишены регистрации знамени за заходы в порты оккупированного Крымского полуострова, достигло круглой цифры – 50", – написал он.



Клименко отметил, что решение о лишении флага судна принимаются государством регистрации. В каждом из этих случаев над продвижением их принятия работали украинские дипломаты.



Он добавил, что постоянное представительство Украины при Международной морской организации активно требует лишения флагов в соответствующих морских администрациях разных стран мира.



С 2017 года решение о лишении флага принимали власти Белиза, Боливии, Камеруна, Коморских островов, Ливана, Монголии, Палау, Панамы, Танзании, Того, Сьерра-Леоне.



Также Клименко отметил, что нарушителям перерегистрация кораблей в других странах стоит от $10 тысяч – до $100 тысяч.

