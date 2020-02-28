Аттестация в региональных прокуратурах начнется в марте – Офис генпрокурора

Первая и вторая волна аттестации прокуроров региональных прокуратур пройдет со 2-го по 5 марта в Киеве, сообщает Офис генерального прокурора.



По информации Офиса генпрокурора, аттестация прокуроров региональных прокуратур является следующих этапом реформирования органов прокуратуры.



"3697 прокуроров из всех областных центров Украины, АР Крым и военных прокуратур регионов Украины и объединенных сил примут участие в первом этапе аттестации", - говорится в сообщении.



"В рамках реформы прокуратуры мы успешно аттестовали прокуроров ГПУ, запустили работу Офиса генерального прокурора, идет отбор 100 новых прокуроров в Офис. Сейчас мы начинаем аттестацию прокуроров региональных прокуратур, потому что общество ожидает от прокуроров всех уровней добропорядочности, профессионализма и результатов - подозрений, направленных в суд дел", - подчеркнул генеральный прокурор Руслан Рябошапка.



В Офисе генпрокурора информируют, что процесс аттестации будет одинаковым для всех прокуроров и аналогичным процедуре аттестации в Офис генерального прокурора. Он будет состоять из трех этапов: теста на знание законодательства, теста на общие способности и собеседования с кадровой комиссией.



"Первый и второй этапы аттестации все прокуроры пройдут в Киеве с 2 по 5 марта 2020 года, прокуроры с одной прокуратуры будут сдавать тесты в разные дни", - уточняют в Офисе, подчеркивая, что такой график позволит обеспечить непрерывность работы региональных прокуратур.



Ожидается, что аттестация всех прокуроров региональных прокуратур завершится до начала июня.

