В МВФ заявили о прогрессе в переговорах с Украиной

Международный валютный фонд (МВФ) видит заметный прогресс в переговорах с Украиной. Об этом сегодня в Киеве заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает корреспондент РБК-Украина.



По словам Люнгмана, специалисты МВФ достигли прогресса в обсуждении законодательных инициатив и уже в ближайшие дни продолжат дискуссии.



"Команда специалистов МВФ, которая посетила Киев, достигла заметно существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержку роста и обеспечение стабильности. Дискуссии продолжатся в ближайшие дни", - заявил он.

