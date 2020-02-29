Из-за коронавируса США ослабили санкции против Ирана

США внедряют ряд исключений в санкциях против Ирана на фоне распространения коронавируса Covid-19 в этой стране. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".



Он призвал Иран в полной мере и прозрачно сотрудничать с международными организациями помощи и здравоохранения.



"США вводят значительные исключения из санкций против коммерческого экспорта в Иран продуктов питания, лекарств, медицинских изделий и сельскохозяйственной продукции", - сказал Помпео.



Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут тесно взаимодействовать со странами Ближнего Востока, чтобы помочь преодолеть этот вызов.



В Иране по неофициальным данным, по меньшей мере 210 человек умерли от коронавируса COVID-19. Официально власти говорят о 36 жертвах заболевания.

