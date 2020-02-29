Украинским студентам задерживают стипендии

Студентам некоторых ВУЗов задерживают стипендию на месяц. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.



Сообщается, что студентам, которым не пришла стипендия в феврале, получат ее в марте.



"Минфин сейчас утверждает десятки паспортов бюджетных программ на 2020 год, среди которых и паспорт с выплат стипендий. Поэтому студентам, которые обычно получают выплаты после 17 числа, деньги за февраль поступят позже. Это связано с особенностями бюджетного законодательства.", - говорится в сообщении.



Также сообщается, что такая ситуация касается только тех заведений, где начисление стипендии осуществляется после 17 числа каждого месяца. В остальных ВУЗах все выплаты состоялись своевременно.



"Безусловно, любые задержки обязательных выплат, в частности академических или социальных стипендий, являются неприемлемыми, поэтому мы надеемся на скорейшее урегулирование этого вопроса", - сообщает МОН.

