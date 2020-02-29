Самые богатые люди мира потеряли 444 млрд долларов из-за коронавируса

500 самых богатых людей мира за неделю суммарно потеряли 444 млрд долларов США из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Вloomberg.



Наибольшие потери понесли три самых богатых человека в мире - глава компании Amazon Джефф Безос, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс и президент группы компаний LVMH Бернар Арно. Их суммарное состояние сократилось примерно на 30 млрд долларов.



Глава компании Tesla Маск потерял 9 млрд долларов в результате падения стоимости акций его компании.

