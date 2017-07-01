Зачем игроки используют прокси-сервисы

В самом общем смысле под прокси-сервисом понимается специальная служба в сети интернет, благодаря которой пользователи могут переходить на определенные ресурсы, чего без посредника сделать никак не удается. Весь процесс можно разделить на несколько шагов:

клиент подключается к онлайн-прокси в России;



запрашивается доступ к интересующему ресурсу;



сервер подключается к ресурсу;



пользователь получает возможность посещать интересный для него сайт.

Зачем нужны прокси-сервисы для игр

Миллионы людей по всему миру играют в браузерные игры на своих смартфонах и ПК. И нет ничего удивительного в том, что для борьбы с другими пользователями в условиях жесткой конкуренции используются более серьезные меры. Например, игроки активно прокачивают собственные аккаунты, а также создают себе фейковые профили для помощи основному персонажу. Конечно, честным такой способ назвать нельзя, но в борьбе все средства хороши.



Зная о такой возможности для пользователей, разработчики пытаются бороться, налагая определенные ограничения на использование игровых ресурсов. Например, с одного IP-адреса невозможно зарегистрировать сразу два игровых аккаунта. По мнению создателей игр, такой шаг предостережет игроков от попыток немного сжульничать и улучшить свои условия относительно других игроков.



Так, прокси для Lineage 2 потребуется тем, кто намерен прокачать свой профиль по максимуму, задействуя ботов, фейковые профили, покупая и продавая себе же игровую валюту и амуницию. Пользы для игрока много, а разработчики не получат никакой возможности повлиять на геймера и запретить ему подобные действия. Хотя бы потому, что отследить, кому принадлежит тот или иной аккаунт, зачастую просто не представляется возможным.





Насколько безопасно использование прокси-серверов

Прокси для WOW, как и для любых других игр, являются абсолютно безопасными для пользователей. Более того, с помощью таких сервисов можно существенно прокачать свой аккаунт, улучшить свои игровые показатели и получить массу других бонусов. Главное – не запутаться, в какой профиль вы заходите, а также не забыть своевременно оплачивать аренду прокси, чтобы собирать еще больше плюсов с использования возможностей, которые дает современный интернет. И не забывайте о необходимости подключения сервиса-помощника, когда это необходимо, тем более, что это абсолютно безопасно.