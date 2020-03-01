Легализация онлайн-казино

Руководство Уэльса, которое занимается вопросами игрового софта (UKGC), выпустила распоряжение, в котором указывается, что потребителям хотят ограничить контент, связанный с азартными играми.

В борьбе с игроманией UKGC объединилась со всемирно известной компанией Twitter. Они создали руководство в поддержке пользователей, которые хотят уменьшить количество потребляемого контента азартных игр в сети интернет. Внедряемая стратегия поможет здравоохранительным органам, а также благотворительным организациям, управляющим компаниям в запуске нового проекта, помогающего снизить вред и риск, связанный с гемблинг индустрией.

Это совершенно новая программа, в которой пользователи могут устанавливать ограничения и самые различные способы блокировки рекламы, связанной с игровой индустрией. Руководство имеет свою платформу в рамках отдельной учетной записи. Также стало известно, что в 2020 году UKGC приложит все усилия, чтобы аналогичная разработка стала возможной и для других социальных сетей. Пока только Twitter является единственной платформой, работающей с UKGC в этой программе.

Как утверждает Кэти Миншалл, что необходимые работы, связанные с уменьшением игорной рекламы в сети интернет, проводятся и на сегодняшний момент. Также идет взаимодействие с отраслевыми партнерами, которые направлены на курс расстановки рекламы в Интернете.

В это же время британская компания UKGC создала три направления на повышение безопасности азартных игр. К ним относят: предупреждение и образование, лечение и поддержка игроманов.

Их представителями будут высокопоставленные лидеры, напрямую связанные с игровым бизнесом. Они будут заниматься вопросами привлечения важных клиентов, а также рекламы в сети и необходимого графического оформления платформ. Как стало известно, это решение приняли вслед брифингу для представителей отрасли еще в конце 2019 года. Генеральный директор Нил Макартур определил три проблемы и методы борьбы с ними, которые сектор гемблинг индустрии должен использовать, чтобы поднять существующие стандарты и снизить до минимума вред в отрасли.

Автору сайта doc.casino он прокомментировал: “Новое виденье поможет нам и нашим партнерам быстрее развиваться и снизить до минимума вред, который приносит игромания. Программа будет направлена не только на борьбу со вредом, которому подвергаются играющие люди, но сосредоточится на негативном влиянии, которое может затронуть и близких людей. Я уверен, что успех в этой стратегии напрямую зависит, насколько слаженной будет работа и взаимодействие в направлении профилактики и лечения всех участвующих групп. За все время работы программы мы поймем весь спектр вреда и сможем разработать способы борьбы с ним”. Разработчики полностью сосредоточатся на усовершенствовании игр и сопутствующей продукции, рекламных технологиях, а также привлечению и поощрению новых клиентов к азартным играм.