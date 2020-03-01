Дети Джобса останутся без наследства

Вдова основателя американской корпорации Apple Стива Джобса - Лорен Пауэлл Джобс заявила, что не намерена своим трем детям оставлять многомиллиардное наследство, которое ей досталось после смерти супруга, пишет The New York Times.



Женщина считает неправильным накапливать огромное состояние в руках одной семьи, как это делали Рокфеллеры в XIX веке.



Лорен Пауэлл Джобс занимается благотворительностью. Ее цель – распорядиться миллиардами так, чтобы они принесло как можно больше пользы необеспеченным людям.



Он отметила, что дети ознакомлены с ее позицией и поддерживают ее в данном решении.



По данным рейтинга миллиардеров Bloomberg, состояние Лорен Пауэлл Джобс составляет около 24 миллиардов долларов. Она находится на 38-ой строчке в рейтинге богатейших людей мира.



В браке с Джобсом у нее трое детей - сын Рид, дочери Эрин и Ева.

