Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан

Граждане Украины с 1 марта смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам, сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц страны (МинВОТ). Украинцы, покинувшие страну до 1 марта по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении, смогут вернуться на родину по тем же документам.

Чиновники также напомнили, что пересечение границы с Россией через неподконтрольные Киеву пункты пропуска на "временно оккупированной территории" — это нарушение законодательства.



В соответствии с нововведением, гражданам, проживающим в ДНР, ЛНР и Крыму, нужно оформить загранпаспорт либо соответствующий пропуск.



В правительстве Украины заявляли, что пересечение границы по загранпаспорту будет более быстрым. Это связано с тем, что пограничникам не придется вводить в базу всю информацию о гражданах и их документах в ручном режиме: она будет считываться с документа автоматически.



Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко ранее назвал новые правила пересечения границы с Россией европейскими, хотя в некоторые страны, в том числе Белоруссию и Турцию, украинцы могут ездить по внутренним паспортам. Глава МИД Украины также отметил, что изменение должно лишить возможности преступников и должников бежать из страны.



Россиянам запретили въезжать на территорию Украины по внутренним паспортам еще в 2015 году, объяснив это "необходимостью усиления контроля" на границе.

По данным погранслужбы Украины, пассажиропоток на границе с Россией в 2019 году снизился на десять процентов по сравнению с предыдущим годом и составил менее десяти миллионов человек.

