Поклонская прокомментировала отказ Украины праздновать День Победы

Украинское руководство, заявляя о том, что страна не будет праздновать День Победы, рушит фундамент, на котором всегда стояла страна, считает депутат Госдумы Наталья Поклонская.



Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил в интервью телеканалу "Украина 24", что Киев не собирается устраивать торжества 9 мая.



"Там хотят стереть память о наших дедушках и бабушках, которые погибли, сражаясь с фашистами... Господа руководители, вы теряете страну, вы рушите фундамент, на котором всегда стояла Украина. После госпереворота нынешнее украинское государство все дальше и дальше отдаляется от той, настоящей Украины. Опомнитесь! Украина другая", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.



По мнению Поклонской, если сегодня предоставить выбор украинцам, какой паспорт им получать, многие сразу выберут заграничный, поскольку обычный паспорт гражданина Украины "не сулит ничего хорошего" да и не имеет ничего общего с настоящей Украиной - "это путь к саморазрушению".



"Скоро уже и не нужны будут паспорта граждан Украины - наверное, украинцев объявят "гражданами мира", чтобы быть поближе к Европе и США. А зачем человеку паспорт того государства, которое пытается уничтожить всн самое дорогое и ценное?... И не надо ходить на парады Победы... Ведь это же не по фэншую нового государства! А если кто-то посмеет сказать, что украинцы и россияне - братский народ, то... "Не смейте так говорить! Это госизмена! Вы предатель!" - отметила она.

