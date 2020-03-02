Путин подписал закон о бесплатном горячем питании школьников младших классов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обеспечивает школьников младших классов в России бесплатным горячим питанием. Это решение вступает в силу с нового учебного года -1 сентября 2020 года.



Документ, подписанный президентом Российской Федерации, размещен на портале правовой информации России.



Подписание документа связано с тем, что 15 января в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что все российские школьники начальных классов будут обеспечены бесплатными горячими обедами.

