Скалецкая: заболевших коронавирусом украинцев будут лечить бесплатно

Украинцев в случае выявления у них коронавируса будут лечить бесплатно, заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. По состоянию на субботу в стране нет ни одного подтвержденного случая коронавируса COVID-19. "Все люди, которые находятся в медицинских учреждениях коммунальной и государственной собственности, получат лечение бесплатно.

Лекарства не являются специфическими, не являются сложными для поставки.



Сейчас в учреждениях здравоохранения лекарства есть. Мы будем делать все, чтобы пополнить их запасы", - сказала Скалецкая в интервью "Громадскому".



Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.



Число зараженных в материковом Китае превысило 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.

