В Госдуме оценили ужесточение правил въезда в Россию для украинцев

Украинские власти вновь приняли решение, которое направлено против собственных граждан. Об этом заявил RT член комитета по международным делам Госдумы Антон Морозов.



"Это совершенно нелогично, с точки зрения общепринятых норм, где государство должно свою деятельность направлять на облегчение передвижения и экономической активности своих граждан", — пояснил Морозов.



Депутат напомнил, что многие украинцы отправляются в Россию на заработки и для посещения родственников или друзей. Дополнительные ограничения только "ослабляют их и так слабые доходы", добавил он.



"Несмотря на политические разногласия, которые существуют между нашими государствами, люди не должны страдать из-за них и должны иметь возможность свободно перемещаться", — заключил Морозов.



С 1 марта граждане Украины смогут въезжать в Россию только по заграничному паспорту. До этого украинцы могли пересекать границу с РФ по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении, что было прописано действовавшим прежде соглашением между Москвой и Киевом об условиях безвизовых поездок.

