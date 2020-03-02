На внеочередное заседание Рады пригласили Кабмин и силовиков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обсудил повестку дня внеочередного заседания парламента с президентом Владимиром Зеленским. Об этом Разумков заявил после торжеств по случаю начала традиции несения Почетного караула Нацгвардии, передает Укринформ в воскресенье, 1 марта.



"Да, я общался с президентом. Я думаю, что те вопросы, которые были предложены к рассмотрению Верховной Раде Украины, они действительно важны, они актуальны. Вы знаете, что сейчас мы находимся в режиме рассмотрения вопросов земельной реформы. При рассмотрении этих вопросов невозможно рассматривать другие вопросы, не проголосовав за это. И именно поэтому есть некоторые важные и законопроекты, и темы, которые сегодня находятся на повестке дня общества, поэтому президент и предложил их рассмотреть в среду", - сказал Разумков.



В ответ на вопрос, посетят ли члены Кабмина заседание внеочередной сессии, Разумков заявил: "Да, Кабинет министров будет приглашен, будет присутствовать на заседании Верховной Рады Украины. Я в этом уверен на 99%".



По словам спикера, депутаты заслушают отчеты МВД, СБУ, ГБР, НАБУ и Офиса Генерального прокурора. Другие члены правительства так же смогут дать ответы на вопросы как общества, так и народных депутатов Украины.

