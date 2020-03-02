Украина намерена провести следующий этап обмена "всех на всех" в марте

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о намерении провести следующий этап обмена пленными в формате "всех на всех" в марте этого года, об этом шла речь во время его встречи с главой Администрации президента России Дмитрием Козаком в Минске.

Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.



"Ермак сообщил о намерении провести следующий трек обмена в марте. Участники встречи отметили необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в нормандской формате", - говорится в сообщении офиса президента Украины в Facebook.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что более 200 граждан Украины удерживаются в Донбассе.



На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.

