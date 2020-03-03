В новом сезоне «Видоизмененного углерода» есть пасхалка на русском языке

Вышел второй сезон киберпанк-сериала Netflix «Видоизмененный углерод». Во второй серии нового сезона есть надпись на кириллице, однако ее смысл (классика!) не очень понятен.



«Видоизмененный углерод» снят по мотивам одноименного романа Ричарда Моргана. Первый сезон вышел в 2018 году, тогда проект был признан самым дорогим сериалом Netflix.



В сериале рассказывается о будущем, в котором технологии позволяют хранить человеческое сознание на цифровых носителях, которые называются стэки, и передавать его из одного тела в другое.



Во втором сезоне русскоязычные зрители обратили внимание на название заведения, где по сюжету сериала можно примерить стэки других людей. Оно появляется во второй серии, а его название — «Клуб ДЛФ БЙЖЦ».







В соцсетях стали гадать, что значит это название.



«Это че просто рандомный набор русских букв?», — пишет пользователь твиттера @wackpainter. Позже он добавил: «Мы — русские, с нами длфбйжц».



В итоге пасхалка стала поводом для шуток.



«После тяжелого дня обожаю зайти в длфбйжц», — отмечает @NidlzPrezents.



«Длф — дегустационный локальный фужер. Бйжц — бесплатные йогурты жрут цари», — пытается разгадать смысл названия @sasako_main.



Упоминания о России были еще в первом сезоне сериала. Родина одного из героев «Видоизмененного углерода» — Волгоград.





