Вышел тизер музыкального сериала «Водоворот» от режиссера «Ла-Ла Ленда»

Netflix опубликовал тизер нового музыкального сериала «Водоворот» от режиссера «Ла-Ла Ленда» Дэмьена Шазелла. Оригинальное название — The Eddy.



Действие развернется в Париже, куда переехал из Нью-Йорка пианист Эллиот Удо (Андре Холланд). Здесь он владеет долей в убыточном джазовом клубе The Eddy и состоит в сложных отношениях с певицей.



Однажды на пороге клуба появляется его 15-летняя дочь, и Эллиоту приходится изменить свою жизнь.



Музыку к сериалу написал знаменитый композитор, лауреат «Грэмми» Глен Баллард, работавший с Аланис Мориссетт и Майклом Джексоном.



Премьера сериала состоится 8 мая.





