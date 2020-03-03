Сладкие напитки опасны для жирового обмена в теле

Если взрослый человек часто пьет газированные напитки, у него будет повышен риск развития нарушений липидного обмена. Об этом говорят сотрудники Университета Тафтса. Исследование показало: у людей, употреблявших газировку каждый день, риск развития одного из вариантов дислипидемии (снижения концентрации липопротеинов высокой плотности) был на 98% выше, чем у остальных.



Также у этой группы людей было больше шансов пострадать от общего высокого уровня холестерина. Исследование продолжалось 12 лет. За это время эксперты выявили однозначный вред сладкой газировки, лимонада, а еще фруктового пунша и сладких соков.



В свою очередь, другое исследование говорит: ежедневное употребление диетической газировки может привести к преждевременной смерти, предупреждают эксперты. Всего двух банок напитка с искусственным подсластителем в день достаточно, чтобы повысить риск инсульта и болезни сердца почти на треть.

