Ожирение назвали "зеркалом старения"

Университет Конкордия провел масштабное исследование более 200 научных работ, посвященных ожирению и связи с генетическими нарушениями, ослаблением иммунитета и развитием таких заболеваний, как сахарный диабет, болезнь Альцгеймера, рак, сердечно-сосудистые и другие недуги, пишет РИА "Новости". Первое, что сразу стало ясно, - ожирение ускоряет процесс старения.



По словам ученых, ожирение, с точки зрения нагрузки на здоровье, является, по сути, зеркалом старения, одной из его форм, которая предполагает более раннее начало хронических заболеваний, обычно связанных со старением. Так, при ожирении ожидаемая продолжительность жизни меньше на 5,8 года у мужчин и на 7,1 года у женщин, чем у людей с нормальным весом.



При этом вызванный ожирением апоптоз (программируемая клеточная смерть) происходит в сердце, печени, почках, нейронах, сетчатке. Параллельно на фоне ожирения происходит подавление аутофагии (процесса утилизации поврежденных компонентов клеток). Итогом нарушения данных процессов может стать развитие рака, диабета, болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых заболеваний.



Исследователи также установили, что на генетическом уровне у людей с ожирением происходит укорачивание теломеров (защитные концевые участки хромосом, которые уменьшаются с каждым циклом деления клеток; чем длиннее - тем дольше человек проживет). Было подсчитано: у лиц с ожирением теломеры могут быть на 25% короче, чем у людей с нормальной массой тела. А еще при ожирении регистрируется дисфункция митохондрий, системное воспаление и ослабление иммунитета.

