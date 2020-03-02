Особенности напольной керамической плитки для использования на кухне

Кухня — особое помещение в квартире или загородном доме. Для него характерны высокая проходимость с солидной нагрузкой на пол, перепады температуры и влажности, наличие множества загрязняющих факторов. В этих условиях правильному выбору напольного покрытия придаётся огромное значение. Отличным вариантом для кухни специалисты и потребители признают напольную керамическую плитку.

Керамическая плитка: несомненные достоинства и некоторые недостатки

Материал привлекает внимание потребителей своими завидными положительными качествами:

Солидные показатели прочности. Материал способен выдерживать значительные механические воздействия, включая падение тяжёлых предметов.

Демократичная стоимость. Отличное соотношение цены и качества.



Отсутствие сложностей в уходе. Кафель легко поддаётся очистке от загрязнений и не боится агрессивных моющих средств.



Влагостойкость. Популярный ламинат не выдерживает по этому показателю никакого сравнения с плиткой.



Долговечность. Срок службы этого напольного покрытия составляет более 15 лет.



Ремонтопригодность. При выходе из строя одной плитки достаточно заменить её.



Огнеупорность. Не горит, при воздействии высоких температур во время пожара не деформируется.

К другим преимуществам плитки относят экологичность и огромный выбор вариантов дизайна. И если учесть, что она используется на полу, можно без особого труда понять, почему кафель представляет собой самый подходящий для кухни материал.

Имеются у плитки и некоторые недостатки, которые можно без труда преодолеть. Не особенно хорошие звукоизолирующие качества материала имеют значение только в городских квартирах и преодолеваются использованием при монтаже специальной прокладки, а неприятные ощущения холода при ходьбе босиком исчезнут, если на кухне установить систему тёплого пола. Имеет смысл выбирать для кухни плитку с рельефной или шероховатой поверхностью. Так напольное покрытие станет более безопасным и комфортным.

Особенности выбора и монтажа

При выборе нужно обращать внимание на несколько различных факторов. Серьёзное внимание нужно уделить имеющемуся дизайну помещения — плитка должна составлять с ним полную гармонию. Не менее важно избегать материала с гладкой и скользкой поверхностью — такое покрытие может стать небезопасным, если на него случайно попадёт вода.

Стоит правильно подобрать размеры, форму и вариант укладки — от этого зависит количество возможных отходов. Сделать это непросто, поэтому выбор варианта по этому параметру необходимо поручить опытному специалисту.

Для продолжительной и беспроблемной эксплуатации важно правильно уложить плитку. Опытный мастер предварительно произведёт выравнивание пола и только после этого осуществит монтаж. Новое напольное покрытие будет служить долго.