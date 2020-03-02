Особенности напольной керамической плитки для использования на кухне
Кухня — особое помещение в квартире или загородном доме. Для него характерны высокая проходимость с солидной нагрузкой на пол, перепады температуры и влажности, наличие множества загрязняющих факторов. В этих условиях правильному выбору напольного покрытия придаётся огромное значение. Отличным вариантом для кухни специалисты и потребители признают напольную керамическую плитку.
Керамическая плитка: несомненные достоинства и некоторые недостатки
Материал привлекает внимание потребителей своими завидными положительными качествами:
Солидные показатели прочности. Материал способен выдерживать значительные механические воздействия, включая падение тяжёлых предметов.
- Демократичная стоимость. Отличное соотношение цены и качества.
- Отсутствие сложностей в уходе. Кафель легко поддаётся очистке от загрязнений и не боится агрессивных моющих средств.
- Влагостойкость. Популярный ламинат не выдерживает по этому показателю никакого сравнения с плиткой.
- Долговечность. Срок службы этого напольного покрытия составляет более 15 лет.
- Ремонтопригодность. При выходе из строя одной плитки достаточно заменить её.
- Огнеупорность. Не горит, при воздействии высоких температур во время пожара не деформируется.
К другим преимуществам плитки относят экологичность и огромный выбор вариантов дизайна. И если учесть, что она используется на полу, можно без особого труда понять, почему кафель представляет собой самый подходящий для кухни материал.
Имеются у плитки и некоторые недостатки, которые можно без труда преодолеть. Не особенно хорошие звукоизолирующие качества материала имеют значение только в городских квартирах и преодолеваются использованием при монтаже специальной прокладки, а неприятные ощущения холода при ходьбе босиком исчезнут, если на кухне установить систему тёплого пола. Имеет смысл выбирать для кухни плитку с рельефной или шероховатой поверхностью. Так напольное покрытие станет более безопасным и комфортным.
Особенности выбора и монтажа
При выборе нужно обращать внимание на несколько различных факторов. Серьёзное внимание нужно уделить имеющемуся дизайну помещения — плитка должна составлять с ним полную гармонию. Не менее важно избегать материала с гладкой и скользкой поверхностью — такое покрытие может стать небезопасным, если на него случайно попадёт вода.
Стоит правильно подобрать размеры, форму и вариант укладки — от этого зависит количество возможных отходов. Сделать это непросто, поэтому выбор варианта по этому параметру необходимо поручить опытному специалисту.
Для продолжительной и беспроблемной эксплуатации важно правильно уложить плитку. Опытный мастер предварительно произведёт выравнивание пола и только после этого осуществит монтаж. Новое напольное покрытие будет служить долго.