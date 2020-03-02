Доходы госбюджета в феврале недовыполнены на 5%

Государственный бюджет Украины в феврале 2020 года недовыполнен по доходам на 4,7% относительно росписи, в том числе на 6,3% - по общему фонду, сообщило Министерство финансов на сайте со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы.



"В целом, по оперативным данным ГКСУ, доходы общего фонда госбюджета в феврале выполнены на 93,7% от росписи, а совокупные доходы госбюджета (вместе общего и спецфонда) составили 95,3% от росписи", - говорится в сообщении Минфина.



Доходы общего фонда составили 62,2 млрд грн, что на 9,9% выше февраля-2019, свидетельствуют данные министерства.



При этом в феврале Государственная налоговая служба перевыполнила роспись по доходам, которые она администрирует, на 2,5 млрд грн, или на 7,1%, - до 37,1 млрд грн.



В то же время разница заложенных в бюджете и реальных макроэкономических показателей, как и в январе, усложнила выполнение росписи бюджета в минувшем месяце, поясняют в министерстве.



Помимо этого, по его данным, более низкие цены на газ и меньшие объемы внутренней добычи газа негативно отразились на доходах от ренты.



Главным источником перевыполнения доходов от налогов в феврале были поступления от НДС с произведенных в Украине товаров - 21,6 млрд грн, возмещено НДС на сумму 10,8 млрд грн. Сальдо поступлений от НДС - 10,8 млрд грн, что на 3,4 млрд грн больше росписи в феврале.



"Это, в частности, стало результатом внедрения новой модели системы мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных", - пояснили в министерстве.



Доходы от налога на прибыль предприятий в сумме 7,3, млрд грн в феврале были на 1,6 млрд грн выше росписи.



При этом акциз с табачных изделий принес 3,3 млрд грн благодаря возобновлению работы производства табачными компаниями, указали в Минфине.



Поступления от Гостаможслужбы недовыполнены относительно росписи на 21,7% и составили 22,6 млрд грн. Это связано с тем, что средний показатель курса гривни в феврале составлял $24,6/грн, тогда как бюджет предусматривает $27/грн.



"По оперативным данным Гостаможни, в феврале-2020 недопоступления таможенных платежей вследствие уменьшения объемов импорта отдельных групп сырьевых товаров составили более 1,3 млрд грн: в частности, сократились объемы импорта (в долларовом эквиваленте) угля, удобрений, нефтепродуктов, кокса, руд марганцевых", - указано в сообщении.



"Дополнительным вызовом конца февраля стало ухудшение ситуации на глобальном рынке капиталов, которая негативно повлияла на спрос на ОВГЗ. Несмотря на все вызовы, правительство профинансировало все защищенные расходы в соответствии с открытыми ассигнованиями", - отмечается в сообщении.



Доходы госбюджета Украины в 2020 году определены в размере 1,095 трлн грн, в том числе общего фонда - 975,17 млрд грн, и расходами 1,182 трлн грн, в том числе – 1,052 трлн грн по общему фонду.

