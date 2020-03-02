Для чего приобретаются профили в соцсетях

Современный бизнес давно переместился на просторы социальных сетей. И если у компании или поставщика услуг нет собственной странички или группы «ВКонтакте», Instagram или на Facebooke, а лучше везде и сразу, то о миллионных прибылях и известности бренда стоит забыть навсегда. И наличие «лишних» аккаунтов в соцсетях может сослужить замечательную службу для тех, кто собирается вести дела в интернете. Поэтому от предложений купить акк ВК предприниматели сейчас не отказываются.

Основные причины покупки профилей в соцсетях

Существует довольно много поводов приобрести аккаунт, который по каким-то причинам стал не нужен своему владельцу. И эти поводы не всегда очевидны для простых обывателей. Предлагаем несколько вариантов, делающих такие покупки актуальными:

Накрутка подписчиков. Покупка ботов для создания видимости популярности страницы широко практикуется по обе стороны океана. Но этот подход нельзя назвать надежным, поскольку боты регулярно отписываются, а средства, потраченные на накрутку, теряются. Лучше подписывать на свои коммерческие аккаунты купленные специально для этих целей профили.



Монетизация и заработок. Существует немало схем монетизации с привлечением аккаунтов Instagram и в других социальных сетях. Рассказывать о них в подробностях мы не будем, да и обновляются они регулярно. В умелых руках давно существующий профиль может стать хорошим инструментом для заработка.



Реклама и спам. Несмотря на то, что многие пользователи негативно относятся к спаму и агрессивному маркетингу, он остается таким же эффективным, как и много лет назад. И спамеры охотно используют «левые» профили для того, чтобы распространять какие-либо материалы среди посетителей популярных ресурсов.



Автоматизация. Некоторые охотно используют ботов для общения с клиентами и ответов на стандартные вопросы. К аккуанту в Фейсбук или другой социальной сети подвязывается специальный алгоритм, который позволяет делегировать роботу ряд полномочий, чреди которых и ведение переписки.





Вне зависимости от того, для каких целей может потребоваться дополнительный профиль или даже несколько, дело это абсолютно законное. Главное, не преследовать преступных целей при его использовании, а просто применять аккаунты для раскрутки и продвижения собственных страниц, своего бизнеса, товаров и услуг вашей организации в интернете.