Нефть дорожает на новостях о сокращении добычи

Мировые цены на нефть эталонных марок существенно выросли на надеждах об усилении сокращений добычи ОПЕК и его партнерами. Об этом свидетельствуют результаты торгов утром в понедельник, 2 марта.



Так, майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $1,78 (3,58%) – до $51,45 за баррель.



Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись на $1,54 (3,44%) – до $46,30 за баррель.



Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $5,15 в пользу Brent.



Рост цен на нефть начался после значительного снижения котировок, наблюдавшегося в течение практически всей прошлой недели. В ходе торгов в пятницу цены на нефть Brent впервые за долгое время опускались ниже отметки $49. Столь сильное падение цен было связано с новостями о распространении коронавируса COVID-19 в разных странах мира, а также с негативным влиянием эпидемии на глобальную экономику.



Теперь же "черное золото" подорожало на надеждах об усилении сокращений добычи ОПЕК и партнерами и мерах стимулирования со стороны центральных банков.



"С одной стороны, в отношении мирового спроса на нефть и нефтепродукты все довольно мрачно", – цитирует Investing.com руководителя отдела сырьевых исследований в National Australia Bank Лахлана Шоу.



В то же время он добавил, что Саудовская Аравия призывает к согласованию сокращения добычи на 1 млн баррелей в сутки на этой неделе, а центральные банки все сильнее сигнализируют о желании вмешаться и поддержать рынки, снизив процентные ставки.

