Укрзализныця повысила цены на билеты

Укрзализныця планирует поэтапно повышать цены на билеты таким образом, чтобы к концу года увеличить стоимость проезда на 22%. Начиная с марта цены уже выросли на 2%, сообщает в понедельник, 2 марта ТСН.



Отмечается, что увеличиваться цены будут на 2% ежемесячно с 1 марта до 31 декабря во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити+. Таким образом, в результате, цены на железнодорожные билеты вырастут в этом году на 22%.



Как известно, причиной роста тарифов на пассажирские перевозки является необходимость увеличения доходов государственной железнодорожной компании.



В целом доход Укрзализныци планируют увеличить на 13% в 2020 году, в том числе доход от пассажирских перевозок - на 8%.

