Проблемы легализации игорного бизнеса в Украине

Согласно последним данным, около 40% экономики Украины находится в тени. Только за прошлый год количество официальных рабочих мест сократилось почти на 300 тыс. Это может быть связано как с упадком экономики, так и с отсутствием реформ в системе налогообложения, которые обещало провести новое правительство придя ко власти.

Не лучше обстоят дела и сфере игорного бизнеса. Любые шаги, направленные на его легализацию, сегодня встречают сопротивление и критику. Как только появляется предложение вывести казино и букмекеров из тени, так сразу возникает множество экспертов, которые находят тысячи причин этого не делать. Ярким примером такого обсуждения может служить пресс-конференция агентства «Українські Новини» тему: "Проблемные аспекты легализации игорного бизнеса в Украине", которая прошла 25.02.2020.

В сфере игорного бизнеса ещё с 2009 года сложилась странная ситуация. С одной стороны, он вроде бы и запрещен в Украине, но с другой, игорные залы, где можно не только поиграть в лучших мобильных казино, но и сделать ставки букмекеру, есть практически в каждом селе, а в городах их насчитывались сотни. При этом государство не знает, где взять деньги на борьбу с нелегальным игорным бизнесом и только с начала этого года были приняты реальные шаги для закрытия таких заведений.

Сегодня на Украине легально работают сразу 3 компании лотереи. Причем первые две из них имеют российские корни, поэтому длительное время находились под санкциями СНБО. Владельцев нелегальных «лотерей» тоже можно понять. Они привыкли, что свои сверхприбыли необязательно декларировать, их можно, например, свободно вывести в офшоры. А еще очень удобно, что если игорный клуб работает неофициально, то у его игроков, по сути, нет никаких прав, ведь в случае чего они не смогут даже обратиться в правоохранительные органы.