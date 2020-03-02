Госдолг Украины сократился на миллиард долларов

За первый месяц 2020 год госдолг Украины сократился на 0,94 млрд долларов (1,1%) до 83,43 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.



Так, государственный и гарантированный государством долг составил 2 079,02 млрд гривен или 83,43 млрд долларов против 1 998,28 млрд гривен, или 84,36 млрд долларов месяцем ранее.



Общий размер прямого госдолга составил 1 832,51 млрд гривен (73,54 млрд долларов) против 1 761,37 млрд гривен (74,36 млрд долларов) месяцем ранее.



При этом прямой внешний долг за месяц увеличился с 39,34 млрд долларов до 40,58 млрд долларов.



Прямой внутренний долг сократился с 829,5 млрд гривен до 821,2 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте сократился с 35,02 млрд долларов до 32,95 млрд долларов).



Гарантированный государством долг на 31 января составил 237,14 млрд гривен, или 9,89 млрд долларов.

