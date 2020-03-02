Рабинович предлагает ввести уголовное преследование за пропаганду фашизма

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа-За жизнь" Вадим Рабинович призывает наказывать за пропаганду фашизма.



"Я обращаюсь к Верховной Раде, в этом зале, давайте остановим фашизм, давайте наконец вынудим ввести в действие норму Уголовного кодекса о преследовании за пропаганду фашизма", - сказал Рабинович на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп в понедельник в Киеве.



Он также выразил надежду, что в 2020 году украинцы отметят дату освобождения Украины от фашизма.



В конце своего нардеп выступления включил запись песни времён Второй мировой войны "Вставай страна огромная", которая прозвучала несколько секунд.

