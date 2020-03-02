Правительство планирует в текущем году снизить ставку по кредитам до 7%

В 2020 году планируется снижение учетной ставки по государственным кредитам до 7%. Об этом шла речь во время встречи чиновников с главой НБУ, сообщает УНН со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Алексея Гончарука.



"Правительство и Нацбанк сближают взаимодействие для макростабилизации, удешевление ипотеки до 10% и увеличение доступных кредитов для бизнеса



Снижение учетной ставки с 11% до 7% уже в 2020 году означает дешевые кредиты. Так, ипотека должна быть 10%", - говорится в сообщении.



Также сообщается, что для бизнеса максимальный размер доступного кредита под 5-7-9% вырастет до 2 млн грн. Также планируется расширить эти кредиты для покупки коммерческой недвижимости.

