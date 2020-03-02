Samsung Galaxy S20 провалился в первый день продаж

Samsung Galaxy S20 провалился в продаже в первый день после запуска линейки. Об этом сообщает корейское агентство Yonhap.



В первый день продаж Samsung реализовала около 70,8 тысячи единиц устройств. Тогда как Galaxy Note 10 в первый день показал продажу 220 тысяч экземпляров, а в первый день продаж Galaxy S10 было реализовано 140 тысяч устройств.



Старт продаж флагманских смартфонов корейской компании оказались хуже других флагманов Samsung. Причиной провала новинок на рынке назвали вспышку коронавируса. Из-за него в магазинах уменьшился приток посетителей.



Также вероятными причинами могут быть отсутствие скидок и снижение размера субсидий, выделяемых Samsung ритейлерам.

