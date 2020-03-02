Нурмагомедов предложил Мейвезеру провести бой по правилам ММА и бокса одновременно

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о потенциальном поединке против легендарного боксера Флойда Мейвезера.



Россиянин не против встретиться с ним, если бой будет по правилам бокса и ММА.



"Может, что-то вроде 11 раундов по боксу и 1 по MMA", - сказал Нурмагомедов.



Однако сразу же дополнил свои слова предложением для американца выступить в UFC.



"Если он хочет сразиться - добро пожаловать в UFC! Вот где настоящие бои. Понимаете, я же не боксер. Хотя я не только борец, а боец MMA.



Ему почти столько лет, сколько моему отцу. Не знаю даже, как бы я стал бить его по лицу", - цитирует Нурмагомедова TMZ.

