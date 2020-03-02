ВОЗ: температурный скрининг не является эффективным способом борьбы с распространением COVID-19

Измерение температуры не является эффективным методом по предотвращению распространения коронавируса в глобальном измерении нового типа из-за ряда факторов. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ, информирует УНН.



"Скрининг температуры, при въезде или выезде, не является эффективным способом остановить глобальное распространение коронавируса, поскольку инфицированные лица могут находиться в инкубационном периоде, могут не проявлять явных симптомов в начале болезни, или могут распространять лихорадку из-за использования жаропонижающих средств. Кроме того, такие мероприятия требуют значительных инвестиций, поскольку это может принести мало пользы.



Отмечается, что эффективнее в данном случае - предоставлять уведомления о рекомендации туристам по предотвращению болезни и собирать информацию о состоянии здоровья. Также указано, что нужно также вносить контактные данные о местах посещения во время путешествий, чтобы обеспечить правильную оценку рисков и возможного отслеживания контактов приезжих.

