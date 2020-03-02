Ferrari угрожает судом заменившему двигатель автовладельцу

Итальянская компания Ferrari, выпускающая спортивные и гоночные автомобили, грозит судом автомеханику из Новой Зеландии Рувиму Бемроузу за то, что он установил на спорткар роторный двигатель, пишет AutoEvolution.



Прошлым летом Бемроуз приобрел за смешные деньги Ferrari 456 GT, которая сильно пострадала в ДТП. У споткара не было колес и передних фар, помят кузов, а двигатель уже невозможно было отремонтировать.



Житель Веллингтона взялся за реставрацию транспортного средства. Во время работ он вместо фирменного двигателя на авто поставил роторно-поршневой мотор от Mazda.



Восстановив свой Ferrari Бемроуз принял участие в местном автофестивале, где получил премию за лучшую конверсию. Также о реставрации авто он писал в соцсетях, где выкладывал и снимки этапов восстановления машины. Мужчина отметил, что на замену мотора и восстановление шасси он потратил всего две недели и 13 тысяч долларов.



Вскоре ему пришло официальное письмо от Ferrari, в котором у мужчины потребовали "немедленно прекратить" эксплуатацию автомобиля иначе компания обратится в суд.



Также итальянцы настаивали на удалении всех фотографий "сомнительного содержания" спорткара из Instagram Бемроуза.



Новозеландец в свою очередь заявил, что ни в коем случае не хотел принизить легендарный автомобильный бренд.

