Впервые за 140 лет метеорологическая зима так и не наступила, - обсерватория

В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили, что нынешний февраль в Киеве занял четвертую позицию среди самых теплых с 1881 года.



Об этом сообщает Радио Свобода.



"Среднемесячная температура февраля в Киеве составляла + 2,5 °С, что на 6,7 °С выше климатической нормы... Холоднее было 8 февраля, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 8,4 ° С, а теплее - 2-го числа, когда максимальная температура поднялась после полудня до +10,7 градусов ", - говорится в сообщении.



По данным метеорологов, впервые за 140 лет наблюдений в столице метеорологическая зима так и не наступила, а уже 10 февраля началась метеорологическая весна.



Осадков в Киеве за месяц выпало 46 миллиметров, что совпало с климатической нормой, добавили в обсерватории Срезневского.

