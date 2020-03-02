За февраль украинцы получат объединенную платежку за газ
Украинцы на индивидуальном отоплении заплатят до 40% меньше за тепло, чем в феврале 2019 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram. "Люди получат объединенную платежку - за газ и его транспортировку", - отметил премьер.
Он пояснил, что правительство разработали механизм, позволяющий каждому теплопоставщику уменьшить "платежку":
"А это - прозрачное рыночное ценообразование", - пояснил Гончарук.
Источник: Эспресо.ТВ
14:12