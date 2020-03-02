Обнаружена порождающая мощные радиосигналы планета

Международная группа астрономов обнаружила экзопланету, создающую мощные радиосигналы благодаря ее взаимодействию с магнитным полем родительской звезды GJ1151. Об этом сообщает издание Science Alert.



Исследователи провели наблюдения с помощью радиоинтерферометра LOFAR, который сканирует небо на низких радиочастотах. Они выявили излучение, которое могло указывать на наличие экзопланеты у красного карлика, удаленного от Земли на 26 световых лет.



Взаимодействие между планетой и звездой, которая является красным карликом, напоминает то, что наблюдается у Юпитера и его спутника Ио. Оно порождает радиоизлучение с круговой поляризацией, которое на низких частотах может иметь большую мощность. Магнитное поле у Солнца, относящегося к желтым карликам, недостаточно сильное, а планеты находятся слишком далеко от него, чтобы производить похожий эффект. У красных карликов магнитное поле гораздо мощнее.



Ученые исключили возможность того, что вокруг GJ1151 вращается другая звезда, которая также могла производить подобный эффект. По мнению исследователей, обнаруженная ими экзопланета является скалистой и обращается вокруг звезды за 1-5 дней.

