В Украине началась большая стройка – Гончарук

В Украине более чем на более 300 объектах одновременно начали строительные работы в рамках проекта Большая стройка. Об этом в ходе брифинга в понедельник, 2 марта, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.



"За зиму мы подготовили большое количество проектов, которые сегодня начали строиться. Теплая погода способствовала тому, что мы готовы к запуску Большого строительства, которое анонсировали еще осенью", – сказал премьер.



Гончарук напомнил, что программа Большое строительство – это инициатива президента Владимира Зеленского по строительству социальных инфраструктурных объектов и 4 тысяч километров дорог.



"Мы провели совещание, посвященное этому большому проекту, и я могу констатировать, что уже начались одновременно строительные работы на более трехстах объектах", – отметил глава правительства.



По его словам, в этом году запланировано строительство 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов и 200 приемных отделений в больницах.

