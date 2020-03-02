Гончарук прокомментировал конфликт с Коломойским

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал информацию о его конфликте с олигархом Игорем Коломойским и энергетическими компаниями. Отвечая на вопросы журналистов во время брифинга в Кабмине, Гончарук заявил, что без перехода на личности будет продолжать борьбу с коррупцией, но его приоритетом является налаживание отношений с крупным украинским бизнесом, сообщает УНН.



"Мое правительство будет продолжать борьбу с коррупцией, уничтожать теневые схемы в экономике и повышать эффективность в государственном секторе. Одновременно с этим наш приоритет в налаживании партнерства с крупным украинским бизнесом. Мы не ищем конфликтов", - отметил Гончарук.

