Пристайко анонсировал приезд делегации из Ирана по катастрофе МАУ
В ближайшие дни в Украину приедет делегация из Ирана по расследованию дела о катастрофе самолета МАУ в январе 2020 года. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, приезд делегации из Ирана ожидается в ближайшие дни.
"Она привезет новости, которые мы все ожидаем долгое время. Через пару дней мы сможем более подробно рассказать, каким образом проходит расследование, в частности работа с черными ящиками и работа по компенсации", - добавил Пристайко.
Источник: РБК-Украина
14:59