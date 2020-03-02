Пристайко анонсировал приезд делегации из Ирана по катастрофе МАУ

В ближайшие дни в Украину приедет делегация из Ирана по расследованию дела о катастрофе самолета МАУ в январе 2020 года. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.



По его словам, приезд делегации из Ирана ожидается в ближайшие дни.



"Она привезет новости, которые мы все ожидаем долгое время. Через пару дней мы сможем более подробно рассказать, каким образом проходит расследование, в частности работа с черными ящиками и работа по компенсации", - добавил Пристайко.

