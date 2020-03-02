В сторону ЕС хлынут миллионы беженцев – Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что скоро к границам Евросоюза двинутся миллионы беженцев.



"Период одностороннего бескорыстия с нашей стороны закончен… Звонят и говорят: закройте границы. Я сказал: поздно. Запад должен разделять груз ответственности за беженцев. Сегодня мы встретимся с премьером Болгарии, завтра поговорю с Меркель", - сказал Эрдоган.



Он не исключил проведение саммитов по Сирии с участием глав четырех-пяти государств.



В тоже время, верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что поток людей, покидающих сирийский Идлиб, увеличился за последние дни.



"Мы знаем, что в провинции Идлиб на севере страны (Сирии - ред.) за последние несколько месяцев было перемещено, скажем, около 900 тысяч человек, но в последние несколько дней это ускорилось", - заявил Гранди.

