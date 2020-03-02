«Полезная программа»: как выбрать фасоль?

Во вторник, 3 марта, в 10:00 на «Интере» смотрите новый выпуск «Полезной программы» – о фасоли. Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, на что обращать внимание при выборе этого продукта, чем полезны бобовые и в чем особенность разных сортов фасоли.

Французский император Наполеон Бонапарт считал, что фасоль способствует укреплению мышц и улучшению мозговой активности. Поэтому приказал включить ее в армейский рацион. Чем еще полезна фасоль?

« Фасоль – один из самых полезных, недорогих и доступных круглый год продуктов, – говорит врач-гастроэнтеролог Татьяна Кулиш . – В ее составе – до 25% белка, который очень легко усваивается. По его содержанию фасоль уступает лишь мясу, поэтому она является неотъемлемой частью меню вегетарианцев. Кроме того, фасоль выводит токсические вещества, быстро насыщает и утоляет голод. А еще она настоящий антидепрессант. В ней содержится аминокислота метионин, которая способствует выработке серотонина – гормона радости ».

Зависит ли содержание тех или иных полезных веществ в фасоли от ее цвета и сорта? Как выбрать качественный продукт? Какая фасоль лучше для приготовления блюд, а какая – для консервации? Сколько она может храниться? И чем стручковая фасоль полезнее обычной? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: гастроэнтеролог Татьяна Кулиш, эксперт по качеству продуктов Григорий Иванов, шеф-повар Александр Абрамов. Полезными советами также поделится звездная гостья ток-шоу – телеведущая Светлана Вольнова.

« Позволяю себе фасоль крайне редко, ведь у всех гламурных девушек живот должен прилипать к позвоночнику и не должно быть никакого вздутия, – смеется Светлана Вольнова . – Правда, среди моих любимых блюд – фасолевые котлеты. Это фантастически вкусно, но много их есть нельзя. На съемках «Полезной программы» впервые увидела сорт мексиканской красной фасоли, которая варится всего 40 минут. Еще узнала, что зеленая стручковая фасоль – очень полезный продукт. И о том, как с помощью фасоли можно украсить интерьер кухни. Но главное – от шеф-повара ток-шоу возьму на вооружение рецепт теплого салата из фасоли и риса с добавлением сладкого перца и кинзы. Вкусное и полезное блюдо с эффектной подачей, которым всегда можно удивить гостей ».

Выпуск ток-шоу «Полезная программа», посвященный фасоли, смотрите завтра, 3 марта, в 10:00 на телеканале «Интер».





Также на этой неделе зрители «Интера» увидят и другие выпуски «Полезной программы».

В среду, 4 марта, в 10:00 на «Интере» – программа о тунце.

Мясо тунца является лидером среди рыб по содержанию белка. Но только ли этим качеством определяется ценность данного продукта? Какие виды тунца являются наиболее распространенными и в чем их особенность? Почему у тунца цвет мяса более темный по сравнению с другими видами рыб? Теряет ли тунец свои свойства при консервировании? Как правильно выбрать качественного тунца и не нарваться на подделку, рассказали эксперты ток-шоу. А звездная гостья программы, солистка Национальной оперы Украины Елена Гончарук, поделилась полезными советами и своими любимыми рецептами.

В четверг, 5 марта, в 10:00 на «Интере» – выпуск о том, на что обращать внимание при выборе ряженки.

Завдаванка, колотуха, паруха, пряжанка, простокваша – это все названия одного молочного продукта, который изобрели и начали готовить в Украине. По легенде, ряженка возникла как ответ украинцев на «греческое молоко», которое пришло к нам из византийской культуры. Для приготовления ряженки молоко смешивали со сливками и в течение длительного времени держали в печи, пока продукт не приобретал кремовый оттенок. Чем полезна ряженка для нашего организма? Сколько стаканов в день ее рекомендуется пить? Как по цвету определить качество напитка? Чем термостатная ряженка отличается от обычной? Насколько жирной она может быть? И как самостоятельно приготовить ряженку дома? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Среди экспертов программы – дуэт «Анна-Мария».

В пятницу, 6 марта, в 10:00 в эфир «Интера» выйдет выпуск «Полезной программы» о грейпфрутах.

Сочный, мясистый, с приятным ароматом и горьковатым вкусом. Этот необычный фрукт – один из самых загадочных цитрусовых. Грейпфрут, или «виноградный фрукт», был назван так потому, что его плоды растут на огромных деревьях в виде гроздей, напоминающих виноградные. И если сахара для грейпфрута природа пожалела, то полезными веществами наградила сполна. Чем полезен грейпфрут и что скрывается под его кожурой? Какие виды этих цитрусовых мы употребляем в пищу? Что вкуснее – помело, свити или грейпфрут? Как избавиться от горечи продукта? Почему грейпфрутовый сок нельзя употреблять вместе с лекарствами? Эффективна ли грейпфрутовая диета? Какие необычные блюда можно приготовить из этого фрукта? Среди экспертов выпуска – певица Наталья Валевская.

В субботу, 7 марта, в 10:00 на «Интере» выйдет праздничный спецвыпуск «Полезной программы» об эклерах – одном из самых популярных десертов во всем мире.