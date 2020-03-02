В Китае провели операцию по пересадке легких больному коронавирусом

В Китае провели первую операцию по пересадке двух легких инфицированному коронавирусом. Об этом сообщает издание Nypost.



Как сообщается, операция длилась пять часов, ее проводила бригада хирургов во главе с Чэнь Цзинъюем - ведущим специалистом в стране по пересадке легких. Органы пересадили 59-летнему мужчине.



Отмечается, что коронавирус у перенесшего операцию 59-летнего мужчины, страдавшего необратимой дисфункцией легких, выявили 26 января. Донорские легкие были получены от умершего пациента в другой провинции.



Сообщается, что сейчас пациент находится в стабильном состоянии, а пересаженные легкие хорошо насыщаются кислородом.

