Эрдоган: Россия и Иран не являются для Турции целями в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ни Россия, ни Иран не являются целями для армии его страны в Сирии, пишет УНН со ссылкой на местный телеканал NTV.



“В Сирии Турция напрямую не целится ни в Россию, ни в Иран. Мы уничтожаем только элементы режима (так Анкара называет официальный Дамаск)”, — указал в понедельник во время выступления в Анкаре Эрдоган, чье выступление транслировал телеканал NTV. При этом турецкий лидер отметил, что “ждет (от других государств) проявления уважения” к такой позиции Анкары, а участие в боевых действиях в Сирии “не является личным выбором (руководства), а волей всего народа”.



“Я вновь обращаюсь к России и Ирану. Турция не имеет проблем с этими странами в Сирии. У нас нет ни видов на территорию Сирии, ни стремлений там закрепиться”, — добавил он.



Комментируя операцию ВС Турции “Весенний щит”, начавшуюся 27 февраля в Идлибе, Эрдоган заявил, что армия сирийского президента Башара Асада понесет еще больше потерь. “После гибели 34 наших солдат в Идлибе мы начали операцию. Мы не оставим без ответа каждую пролитую там каплю крови наших мучеников. Мы уже нанесли крупнейший в истории урон режиму, и эти потери для него — только начало”, — указал Эрдоган.

