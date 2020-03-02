В столице почти на 6% снизилась заболеваемость на грипп и ОРВИ

По девятую неделю 2020 года в Киеве на 5,7% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Всего зарегистрировано 13 тыс. 758 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.



"В столице за 9-ю неделю 2020 года зарегистрировано 13 тыс. 758 больных гриппом и ОРВИ. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, и ниже базовой линии на 39,3%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 466,2", - сказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.



Указано, что в целом в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 5,7% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет взрослого и детского населения. Так, детей заболело - 8805 (снижение на 4,6%), взрослых - 4953 человека (снижение на 7,6%).



"В структуре заболеваемости дети составляют 64%, а на предыдущей неделе - 63,3%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 5,3% - зарегистрировано 3904 случая", - сказал Николай Поворозник.



По его словам, в медицинские учреждения за 9-ю неделю госпитализированы 233 человека, из них 155 - дети.



Сообщается, что сейчас в Киеве образовательный процесс приостановлен частично в 13 учебных заведениях. В восьми учебных заведениях образовательный процесс возобновлен.

