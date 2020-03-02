Британец построил дом мечты по видеороликам

Житель Британии Грэм Харли построил дом своей мечты, руководствуясь только обучающими видеороликами в YouTube. IT-специалист сумел за 10 лет приобрести необходимые строительные знания и навыки, пишет Daily Mail.



Мужчина рассказал, что именно благодаря видео он научился не только штукатурить стены, но и крыть крышу.



Харли сам построил для себя и своей семьи дом с пятью спальнями, двумя ванными комнатами, кухней, столовой. Также он выстроил две хозяйственные постройки, в которых обустроил спортивный зал и комнату отдыха.



Дом обошелся британцу примерно в 140 тысяч фунтов стерлингов (444,5 тысяч гривен), тогда как цены на такие дома стартуют в стране от 450 тысяч фунтов стерлингов (14,3 миллиона гривен).

