Нацполиция задержала двух "воров в законе"

Национальная полиция задержала двух "воров в законе" - "Кобу Руставского" и "Каху Тбилисского". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в понедельник, 2 марта.



Полиция получила информацию, что в столицу приехал "вор в законе" по кличке "Коба Руставский". Он хотел закрепиться в Киеве и восстановить свои связи и контроль в криминальной среде.



"Этого криминального авторитета с 2016 года разыскивают правоохранительные органы Испании за совершение особо тяжких преступлений. А именно - за создание преступной организации, заказное убийство во Франции и хранение имущества, добытого преступным путем. Также он был так называемым "опекуном" "коронованных" представителей преступного мира Испании", - передают правоохранители.



В течение последних лет он скрывался от правосудия, меняя страны пребывания.



"Оперативники установили его местонахождение на территории Киева. В течение года "Коба Руставский" скрывался в одном из частных домов Дарницкого района столицы. Для безопасности и помощи в преступной деятельности его всегда сопровождал охранник", - говорят в полиции.



Также полицейские задержали еще одного "вора в законе" по кличке "Каха Тбилисский", который незаконно пытался выехать из страны, минуя контрольно-пропускной пункт в Путильском районе.



"В настоящее время работники миграционной службы составили на него админпротокол за нарушение правил пребывания на территории государства. В ближайшее время будет решен вопрос о его помещении в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства", - сказано в сообщении.



Про задержание "Кобы Руставского" уже сообщили иностранным коллегам. Начата процедура экстрадиции. По испанскому законодательству разыскиваемому может грозить до 24 лет заключения.

