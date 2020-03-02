Правительство выделит "Укравтодору" 19,3 млрд грн кредитных гарантий
Правительство выделит "Укравтодору" 19,3 млрд грн кредитных гарантий, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
"Это позволит привлечь 19,3 млрд грн на строительство качественных дорог уже в этом году, причем даже дешевле, чем обычно", – написал он в Телеграм-канале в понедельник.
По словам Гончарука, это была одна из тем сегодняшней встречи правительства и НБУ в рамках меморандума о сотрудничестве.
Источник: Интерфакс-Украина
18:39