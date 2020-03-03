Интерпол отказался комментировать задержание экс-командира "Айдара"

Интерпол не комментирует информацию о задержании в Греции бывшего командира украинского националистического батальона "Айдар" Сергея Мельничука, сообщили РИА Новости в штаб-квартире организации в Лионе.



Ранее сообщалось, что в Греции был задержан бывший командир нацбатальона "Айдар", экс-депутат Верховной рады Сергей Мельничук. По словам самого Мельничука, его задержали по требованию РФ.



"Когда полиция одной из 194 стран-членов Интерпола делится информацией с генеральным секретариатом в Лионе относительно расследований или частных лиц, эта информация остается собственностью этой страны. Таким образом, Интерпол не комментирует конкретные случаи за исключением чрезвычайных обстоятельств и с разрешения соответствующей страны. Советуем вам обратиться к властям страны, имеющей отношение (к вопросу)", - сказали в пресс-службе Интерпола.



Батальон "Айдар" участвовал в военной операции в Донбассе. Его финансировал олигарх Игорь Коломойский, против которого в РФ возбуждено уголовное дело.

