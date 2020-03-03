США вывели из-под санкций ряд российских компаний

Минфин США в понедельник, 2 марта, исключил из санкционных списков две российские компании.



При этом Независимую нефтегазовую компанию (ННК) исключили в качестве трех юридических лиц с различающимися названиями, а ее дочернюю структуру - ННК-Приморнефтепродукт - в качестве четырех юридических лиц.



Обе фирмы попали под санкции, введенные США в 2017 году в связи с ядерной программой Северной Кореи.



Отметим, в феврале в США объявили о введении санкций против Rosneft Trading и ее президента Дидье Касимиро за торговлю венесуэльской нефтью. В РФ их назвали незаконными.



Также США ввели санкции против предприятий оборонки РФ. Российские предприятия, по мнению Вашингтона, "нарушают законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожени".



