Поправки Путина к Конституции предусматривают упоминание Бога

Поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным, предусматривают упоминание Бога в тексте основного закона. Об этом журналистам сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



"Есть", - сказал он, отвечая на вопрос об упоминании Бога в поправках. "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - зачитал спикер текст поправок.



Данная поправка войдет в главу 3 основного закона и станет частью новой статьи 67.1. В ней же говорится о правопреемственности России, а также об уважительном отношении к памяти защитников Отечества.



Володин добавил, что внесенные президентом в Думу поправки ко второму чтению законопроекта включают положения о русском народе как государствообразующем.



"Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, [говорится] о русском народе как государствообразующем народе, это крайне важно, входящем в многонациональный союз равноправных народов РФ, это тоже важно", - сказал Володин, говоря о содержании поступивших поправок.



Кроме того, согласно тексту поправок, культура в РФ является уникальным наследием ее многонационального народа, культура поддерживается и охраняется государством. В тексте поправок президента РФ также говорится, что государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей России, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия.



РФ также оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности.



Срок предоставления поправок к законопроекту истек в понедельник в 18:00 мск.



Поправки, предложенные президентом, также запрещают действия по отчуждению территорий России, за исключением демаркации.



"Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются", - сообщил Володин.



Путин в понедельник направил в Госдуму поправки ко второму чтению своего законопроекта о внесении изменений в Конституцию. Одна из поправок корректирует название законопроекта, вторая - затрагивает непосредственно текст изменений в основном законе, а в третьей описывается процедура вступления законопроекта в силу.



